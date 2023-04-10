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في مختلف التخصصات للعمل بمدينة الرياض

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– باحث أول شؤون دولية.
– باحث أول شؤون منظمات.
– باحث علمي (الممارسات الطبية).

التخصصات المطلوبة:

– العلاقات الدولية.
– الشؤون الدولية.
– التعاون الدولي.
– إدارة أعمال دولية.
– العلوم السياسية.
– السياسات العامة.
– قانون الطاقة.
– القانون الدولي العام.
– شؤون المنظمات الدولية.
– الفيزياء الطبية.
– الفيزياء الصحية.
– الفيزياء الإشعاعية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/10.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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