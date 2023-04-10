هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– باحث أول شؤون دولية.

– باحث أول شؤون منظمات.

– باحث علمي (الممارسات الطبية).

التخصصات المطلوبة:

– العلاقات الدولية.

– الشؤون الدولية.

– التعاون الدولي.

– إدارة أعمال دولية.

– العلوم السياسية.

– السياسات العامة.

– قانون الطاقة.

– القانون الدولي العام.

– شؤون المنظمات الدولية.

– الفيزياء الطبية.

– الفيزياء الصحية.

– الفيزياء الإشعاعية.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/10.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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