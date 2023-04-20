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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات:

المؤهلات والخبرات:

  • الدرجة العلمية: دكتوراه
  • التخصص: اللغة العربية
  • الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في السعودية

مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق:

المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في التخصصات التالية :
  • إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها .
  • أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية .
  • خبرة (15) سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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