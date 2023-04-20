هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات:

المؤهلات والخبرات:

الدرجة العلمية: دكتوراه

التخصص: اللغة العربية

الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في السعودية

مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق:

المؤهلات والخبرات:

أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في التخصصات التالية :

إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها .

أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية .

خبرة (15) سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.

طريقة التقديم: