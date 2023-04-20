هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات:
المؤهلات والخبرات:
مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).