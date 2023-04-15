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هيئة الطرق: افحصوا المكابح قبل السفر

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
هيئة الطرق: افحصوا المكابح قبل السفر
المواطن - واس

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أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية فحص مكابح المركبات قبل السفر، موضحةً أن هناك عددٌ من المدلولات على وجود خلل في المكابح، منها إضاءة المكابح على عداد المركبة، بالإضافة لاهتزاز دواسة المكابح، إلى جانب وجود أصوات احتكاك واضحة في المركبة، مع اقتراب دواسة المكابح من الأرض قبل الضغط عليها.

حملة توعوية

يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت يوم الأمس حملة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوزارية تهدف لتوعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة تزامناً مع فترة الإجازة التي تكثر فيها نسبة الحوادث بنسبة 15% مقارنة في باقي أوقات العام.

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