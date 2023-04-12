هيئة المراجعين والمحاسبين تحيل عددًا من المخالفين للنيابة العامة

في إطار سعي الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للقيام بدورها في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة الميدانية على جودة أدائها، قامت الهيئة بعدد من الزيارات الميدانية والتفتيش على الممارسين للمهنة والتي تبين منها التزام العديد من المكاتب بالضوابط القانونية لممارسة النشاط، كما تم ضبط عدد من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية وتم استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها والمستفيدين منها.

تضليل الجمهور

جاءت المخالفات المرصودة وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة “بتضليل الجمهور- بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقوف عن مزاولة المهنة”.

يذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة شهدت تقدماً غير مسبوق وتحسينًا في الممكنات المختلفة بعد صدور نظامها الجديد في عام 2021 مما مكن الهيئة من القيام بدور كبير في الرقابة على المهنة وتحسين جودة أدائها.