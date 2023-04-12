منع لافروف من الحصول على تأشيرة أمريكية يسبب أزمة جلسة نقاش لتعزيز الحوار الأكاديمي بين أعضاء التدريس بجامعة الأميرة نورة تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي المتوقع هيئة المراجعين والمحاسبين تحيل عددًا من المخالفين للنيابة العامة موقع هولندي: تطورات مثيرة في صناعة السياحة السعودية عيسى المحياني يشعل المنافسة بين الجماهير 4 مطارات سعودية ضمن تصنيف “سكاي تراكس” لأفضل موظفي المطارات الخالدي: “موسم رمضان” جسر مهم لربط الأجيال الجديدة بمهن الأجداد القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض جامعة تبوك تعلن عن أسماء المرشحين للتعاقد على وظائف الإعادة
في إطار سعي الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للقيام بدورها في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة الميدانية على جودة أدائها، قامت الهيئة بعدد من الزيارات الميدانية والتفتيش على الممارسين للمهنة والتي تبين منها التزام العديد من المكاتب بالضوابط القانونية لممارسة النشاط، كما تم ضبط عدد من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية وتم استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها والمستفيدين منها.
جاءت المخالفات المرصودة وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة “بتضليل الجمهور- بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقوف عن مزاولة المهنة”.
يذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة شهدت تقدماً غير مسبوق وتحسينًا في الممكنات المختلفة بعد صدور نظامها الجديد في عام 2021 مما مكن الهيئة من القيام بدور كبير في الرقابة على المهنة وتحسين جودة أدائها.