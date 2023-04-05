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في المجالات الإدارية والقانونية والهندسية

هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل توفر وظائف شاغرة إدارية وقانونية وهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس إدارة المشاريع.
2- أخصائي إدارة مشاريع.
3- مهندس تكاليف.
4- مدير إدارة التصاميم والدراسات الحضرية.
5- أخصائي التخطيط الحضري – تخطيط مدن.
6- مدير إدارة التخطيط البيئي.
7- أخصائي التخطيط المالي الاستراتيجي.
8- مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.
9- أخصائي عقود.

المؤهلات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات الهندسية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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