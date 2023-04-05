بين جدة وأربيل.. رحلات آمنة للمعتمرين وشراكة فاعلة للبلدين لحظة سقوط رجل من الطابق الـ 19 ولم يصبه خدش هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ترامب يجمع أكثر من 10 ملايين دولار بعد المحاكمة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ213 ريالاً السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين قصف إسرائيلي لقطاع غزة وتوترات في المسجد الأقصى استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل لخدمة المعتمرين
أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل توفر وظائف شاغرة إدارية وقانونية وهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مهندس إدارة المشاريع.
2- أخصائي إدارة مشاريع.
3- مهندس تكاليف.
4- مدير إدارة التصاميم والدراسات الحضرية.
5- أخصائي التخطيط الحضري – تخطيط مدن.
6- مدير إدارة التخطيط البيئي.
7- أخصائي التخطيط المالي الاستراتيجي.
8- مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.
9- أخصائي عقود.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات الهندسية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م.
– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا