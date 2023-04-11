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لحديثي وحديثات التخرج

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة لحديثي وحديثات التخرج بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي عمليات اعتماد:
– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- إحصائي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإحصاء، بحوث العمليات، الرياضيات، الأساليب الكمية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

المسؤوليات:
1- أخصائي عمليات اعتماد:
– التنسيق لزيارات الاعتماد بأنواعه.
– التنسيق لمتابعة عقود الاعتماد بأنواعه.
– التنسيق لإعداد جداول زيارات الاعتماد بأنواعه.
– التنسيق لمتابعة قاعدة بيانات المتعاونين من المراجعين المحليين والدوليين.
– التنسيق لإعداد ونشر نتائج الاعتماد.
– تقديم تقارير دورية عن البرامج المعتمدة.
2- إحصائي:
– إعداد وتطوير طرق وأساليب ومنهجيات جمع البيانات وتصنيفها.
– إعداد خطة العمل التنفيذية للدراسة الإحصائية ومتابعة تنفيذها.
– استخراج وتقييم النتائج وفقا للمعيار الإحصائي.
– إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج الأعمال.
– المساعدة في تطوير أساليب وعمليات وإجراءات ومنهجيات النظم الإحصائية.

الأدوار الوظيفية:

1- أخصائي عمليات اعتماد:
– تنسيق وتنفيذ ومتابعة مراحل عمليات الاعتماد والمساهمة في إعداد ونشر نتائج الاعتماد، وإعداد مسودات الاتفاقيات وعقود الاعتماد.

2- إحصائي:
– جمع البيانات والتنسيق بالجودة المطلوبة وتطبيق الأساليب الإحصائية في تحديد وقياس المشكلات الإحصائية وتخطيط وإعداد التحليل الكمي والنوعي للبيانات.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي عمليات اعتماد:
اضغط هنا

2- إحصائي:
اضغط هنا

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