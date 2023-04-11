هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة لحديثي وحديثات التخرج بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي عمليات اعتماد:

– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- إحصائي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الإحصاء، بحوث العمليات، الرياضيات، الأساليب الكمية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

المسؤوليات:

1- أخصائي عمليات اعتماد:

– التنسيق لزيارات الاعتماد بأنواعه.

– التنسيق لمتابعة عقود الاعتماد بأنواعه.

– التنسيق لإعداد جداول زيارات الاعتماد بأنواعه.

– التنسيق لمتابعة قاعدة بيانات المتعاونين من المراجعين المحليين والدوليين.

– التنسيق لإعداد ونشر نتائج الاعتماد.

– تقديم تقارير دورية عن البرامج المعتمدة.

2- إحصائي:

– إعداد وتطوير طرق وأساليب ومنهجيات جمع البيانات وتصنيفها.

– إعداد خطة العمل التنفيذية للدراسة الإحصائية ومتابعة تنفيذها.

– استخراج وتقييم النتائج وفقا للمعيار الإحصائي.

– إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج الأعمال.

– المساعدة في تطوير أساليب وعمليات وإجراءات ومنهجيات النظم الإحصائية.

الأدوار الوظيفية:

1- أخصائي عمليات اعتماد:

– تنسيق وتنفيذ ومتابعة مراحل عمليات الاعتماد والمساهمة في إعداد ونشر نتائج الاعتماد، وإعداد مسودات الاتفاقيات وعقود الاعتماد.

2- إحصائي:

– جمع البيانات والتنسيق بالجودة المطلوبة وتطبيق الأساليب الإحصائية في تحديد وقياس المشكلات الإحصائية وتخطيط وإعداد التحليل الكمي والنوعي للبيانات.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي عمليات اعتماد:

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2- إحصائي:

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