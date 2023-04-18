واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات

كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن طرح تحديث جديد في واتساب بعدد من الميزات.

وقال السبيعي عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن الميزات هي زيادة عدد المشاركين في المجموعات إلى 1024، إمكانية رؤية المجموعات المشتركة مع جهات اتصال معينة، وتأكيد وصول خاصية الملصقات (للجميع).

ميزة الوضع المصاحب

وكان تسريب جديد كشف، في وقت سابق، أن واتساب سيقدم قريبًا خدمة الوضع المصاحب التي ستسمح لأكثر من هاتف ذكي أو جهاز آخر بتسجيل الدخول إلى حساب واحد.

ووفقًا للتسريب، سيسمح ذلك للمستخدمين بالوصول إلى محادثاتهم وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات في وقت واحد من أجهزة مختلفة.

واكتشف مستخدم ذكي الميزة في تحديث “واتساب” الذي لم يتم إصداره بعد والذي يتم اختباره حاليًّا من خلال برنامج Google Play Beta.

وتمنح خدمة الاشتراك، مستخدمي “أندرويد” وصولًا حصريًّا إلى الإصدارات الجديدة من التطبيقات المتوفرة على متجر جوجل.