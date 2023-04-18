Icon

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن Icon البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء Icon 10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية Icon طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم Icon هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول Icon بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson Icon واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات Icon السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني Icon 8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يصل إلى 1024 شخصًا

واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن طرح تحديث جديد في واتساب بعدد من الميزات.

وقال السبيعي عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن الميزات هي زيادة عدد المشاركين في المجموعات إلى 1024، إمكانية رؤية المجموعات المشتركة مع جهات اتصال معينة، وتأكيد وصول خاصية الملصقات (للجميع).

ميزة الوضع المصاحب

وكان تسريب جديد كشف، في وقت سابق، أن واتساب سيقدم قريبًا خدمة الوضع المصاحب التي ستسمح لأكثر من هاتف ذكي أو جهاز آخر بتسجيل الدخول إلى حساب واحد.

ووفقًا للتسريب، سيسمح ذلك للمستخدمين بالوصول إلى محادثاتهم وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات في وقت واحد من أجهزة مختلفة.

واكتشف مستخدم ذكي الميزة في تحديث “واتساب” الذي لم يتم إصداره بعد والذي يتم اختباره حاليًّا من خلال برنامج Google Play Beta.

وتمنح خدمة الاشتراك، مستخدمي “أندرويد” وصولًا حصريًّا إلى الإصدارات الجديدة من التطبيقات المتوفرة على متجر جوجل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم