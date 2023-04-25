واتساب يتيح تسجيل الدخول من 4 هواتف

أعلن مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الثلاثاء، أن WhatsApp يطرح أخيرًا خيارًا للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة من أكثر من هاتف واحد.

الدخول من أكثر من هاتف

وأوضح مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023 سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب الدخول إلى الحساب على أكثر من هاتف محمول، بحد أقصى أربعة أجهزة.

من جهة ثانية، أصبحت خدمة الدفع عبر تطبيق واتساب متاحة في البرازيل حسبما أكد زوكربيرج.

وكتب في منشور على فيسبوك: سيكون المستخدمون في البرازيل قادرين على الدفع للمتاجر المحلية من خلال محادثة على تطبيق واتساب.

وأردف: سنعمل على إتاحة هذه المزية للمزيد من الأماكن في الأشهر المقبلة.

وفي 23 مارس الماضي، أعلن زوكربيرج إطلاق نسخة جديدة من تطبيق المراسلات المشفرة واتساب لمصلحة مستخدمي الحواسيب المكتبية.

وتسمح نسخة واتساب الجديدة لمستخدمي واجهة ويندوز بإجراء مكالمات فيديو مشفرة بين 8 أشخاص في وقت واحد.

كما يمكن استخدام التطبيق لإجراء محادثات صوتية بين 32 شخصًا في آنٍ واحد، حسب ما كشف عنه زوكربيرج.