Icon

تراكم جثث المهاجرين غير الشرعيين بتونس خلال العيد Icon ثنائي الهلال جاهز لمواجهة أوراوا السبت Icon الدوام عن بعد في مدارس بيشة وسراة عبيدة وعسير ومحايل عسير غدًا Icon عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر Icon حملة واسعة في البرازيل لإدراج بيليه بالقاموس Icon الدوام عبر منصة مدرستي في النماص غدًا Icon حيلة غريبة لأردني لمنع خداعه في توزيع العيدية Icon استئناف الدراسة في مدارس جدة وعودة التوقيت الصيفي Icon خسارة الدوري قد تدفع كريستيانو رونالدو لمغادرة النصر Icon القبض على باكستانيين روجا الشبو بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بدءًا من اليوم الثلاثاء

واتساب يتيح تسجيل الدخول من 4 هواتف

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
واتساب يتيح تسجيل الدخول من 4 هواتف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الثلاثاء، أن WhatsApp يطرح أخيرًا خيارًا للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة من أكثر من هاتف واحد.

الدخول من أكثر من هاتف

وأوضح مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023 سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب الدخول إلى الحساب على أكثر من هاتف محمول، بحد أقصى أربعة أجهزة.

من جهة ثانية، أصبحت خدمة الدفع عبر تطبيق واتساب متاحة في البرازيل حسبما أكد زوكربيرج.

وكتب في منشور على فيسبوك: سيكون المستخدمون في البرازيل قادرين على الدفع للمتاجر المحلية من خلال محادثة على تطبيق واتساب.

وأردف: سنعمل على إتاحة هذه المزية للمزيد من الأماكن في الأشهر المقبلة.

وفي 23 مارس الماضي، أعلن زوكربيرج إطلاق نسخة جديدة من تطبيق المراسلات المشفرة واتساب لمصلحة مستخدمي الحواسيب المكتبية.

وتسمح نسخة واتساب الجديدة لمستخدمي واجهة ويندوز بإجراء مكالمات فيديو مشفرة بين 8 أشخاص في وقت واحد.

كما يمكن استخدام التطبيق لإجراء محادثات صوتية بين 32 شخصًا في آنٍ واحد، حسب ما كشف عنه زوكربيرج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم