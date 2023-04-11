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متوفرة في الإصدار 2.23.8.2

واتساب يتيح ميزة الوضع المصاحب

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
واتساب يتيح ميزة الوضع المصاحب
المواطن - فريق التحرير

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كشف تسريب جديد أن واتساب، سيقدم قريبًا خدمة الوضع المصاحب التي ستسمح لأكثر من هاتف ذكي أو جهاز آخر بتسجيل الدخول إلى حساب واحد.

ميزة الوضع المصاحب

ووفقًا للتسريب، سيسمح ذلك للمستخدمين بالوصول إلى محادثاتهم وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات في وقت واحد من أجهزة مختلفة.

واكتشف مستخدم ذكي الميزة في تحديث “واتساب” الذي لم يتم إصداره بعد والذي يتم اختباره حاليًّا من خلال برنامج Google Play Beta.

وتمنح خدمة الاشتراك، مستخدمي “أندرويد” وصولًا حصريًّا إلى الإصدارات الجديدة من التطبيقات المتوفرة على متجر جوجل.

طريقة التشغيل

وتكشف لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على WABetaInfo أن مستخدمي “واتساب” سيتمكنون من ربط الجهاز الثانوي عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

أولًا، يحتاج المستخدم إلى تنزيل “واتساب” وفتحه على الجهاز الثانوي، ثم النقر فوق القائمة الكاملة، التي تظهر ثلاث نقاط، على شاشة التسجيل. ثم يمكنهم النقر فوق “ربط جهاز”، وسيتم عرض رمز QR فريد.

أخيرًا، يمكنهم فتح “واتساب” على أجهزتهم الأساسية، والنقر على “الإعدادات” و”الأجهزة المرتبطة”، وسيتمكنون من مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًّا على الجهاز الثانوي.

نقل سجلات الدردشة

وسيؤدي هذا إلى بدء نقل سجلات الدردشة والبيانات الأخرى.

ومن الآن فصاعدًا، سيستلم كل من الجهاز الأساسي والثانوي أي رسائل مرسلة أو مكالمات تم إجراؤها على حساب “واتساب” هذا. إنه يمنح المستخدمين خيار الوصول إلى دردشاتهم من جهاز آخر إذا لم يكن للجهاز الأساسي اتصال إنترنت نشط.

وقد يتمكن المستخدمون أيضًا من تحديث حالتهم وإدارة “قوائم البث”- القوائم المحفوظة لمستلمي رسائل البث- من الجهاز الثانوي.

ويشير التسريب إلى أنك ستتمكن من ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واحد.

متوفرة في الإصدار 2.23.8.2

وسيظل الجهاز الأول الذي تم تسجيل الدخول إلى حساب “واتساب” به هو الجهاز الأساسي، وستكون هناك حاجة لإضافة جهاز مرافق جديد.

ولن يتمكن المستخدمون إلا من تغيير رقم الهاتف المرتبط بحساباتهم من الجهاز الأساسي.

وكُشف أن الميزة متوفرة في “واتساب” الإصدار 2.23.8.2، والذي يخضع حاليًّا لاختبار تجريبي، لكن وجوده يشير إلى أنه سيتم طرحه على تطبيق “أندرويد” قريبًا.

ويسمح هذا التحديث الذي لم يتم إصداره أيضًا للمستخدم بقفل محادثاته الخاصة بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال البيانات البيومترية، مثل بصمة الإصبع أو رمز المرور.

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