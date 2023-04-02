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واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
المواطن - فريق التحرير

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قال موقع WABetaInfo إن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر ميزة جديدة، الهدف منها هو زيادة خصوصية المستخدمين.

وقال الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في خدمة واتساب، التابعة لشركة ميتا، إنه بعد الإعلان عن ميزات الخصوصية الجديدة في الدردشات الجماعية، والقدرة على إرسال الرسائل الصوتية للاستماع مرة واحدة فقط، اكتشفَ ميزة أخرى للخصوصية قيد التطوير.

تحديث واتساب القادم

ورصد WABetaInfo الميزة الجديدة في الإصدار ذي الرقم 2.23.8.2 من تطبيق واتساب لنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل، وهي تسمح للمستخدمين بقفل دردشة محددة باستخدام بصمات الأصابع أو رمز المرور.

واتساب تختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

وقال الموقع: نحن على يقين من أنه يمكن للمستخدمين الحصول على طبقة إضافية من الأمان باستخدام هذه الميزة، والحفاظ على دردشاتهم الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.

ونشر WABetaInfo لقطة شاشة للميزة الجديدة التي تُظهر أنه بعد إضافة دردشة إلى قائمة الدردشات المقفلة، فإنها ستكون متاحة فقط ضمن تلك الشاشة، وبعد قفل الدردشة، فإنه لن يُسمح بالوصول إليها إلا باستخدام بصمة الأصبع أو رمز المرور، مما يجعل إمكانية فتحها من قبل شخص آخر مستحيلة.

وبالإضافة إلى ذلك، إن حاول شخص ما الوصول إلى الهاتف وأخفق في توفير المصادقة اللازمة، فسيُطلب منه مسح الدردشة لفتحها.

واتساب تختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

طبقة حماية إضافية

ويُعتقد أن هذه الميزة توفر طبقة إضافية من الخصوصية للمحادثات الحساسة، إذ تتيح للمستخدمين حماية خصوصيتهم من خلال منع الآخرين من قراءة رسائلهم، وتساعد هذه الميزة أيضًا في الحفاظ على خصوصية الوسائط المتعددة، فهي تضمن عدم حفظ ملفات الوسائط، مثل: الصور، ومقاطع الفيديو المرسلة في الدردشة المقفلة تلقائيًا في معرض الجهاز.

يُشار إلى أن خدمة واتساب تعمل على اختبار ميزات عديدة، مثل: ميزة الرسائل المرئية القصيرة، وميزة الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة واحدة، وميزة الدردشات الصوتية، كما أنها مستمرة في تطوير ميزة تعديل الرسائل المرسلة.

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