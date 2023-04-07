واتساب يقدم ميزة قوية لمستخدمي الأندرويد

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يعمل تطبيق التواصل الفوري واتساب على اختبار واجهة جديدة خاصة بالهواتف التي تعمل بنظام آندرويد، حيث نشر موقع WABetaInfo التقني الذي يتابع التطورات في التطبيق، صورة التحديث المرتقب.
وقال إن شريط التنقل في أسفل واجهة التطبيق سيكون جوهر التحديث الجديد في آندرويد، بحيث يكون مماثلًا لذلك الموجود في هواتف آيفون.
وشريط التنقل في الأسفل موجود حاليًا في هواتف آيفون فقط، ويضم مهام متعددة هي:
ومع ذلك، فإن هذا الشريط غير موجود حاليًا في هواتف آندرويد، ويقول الموقع التقني إن الإضافة الجديدة ستجعل من التنقل بين الهواتف التي تعمل بالنظامين أسهل، كما يسهّل على المستخدمين الوصول بيسر وسرعة إلى المهام الأساسية.
وقال الموقع إن العديد من مستخدمي التطبيق الذين يستعملون هواتف آندرويد طالبوا بتصميم جديد لواجهة التطبيق، لكون الواجهة الحالية بحسبهم أصبحت قديمة وليست مريحة في الاستخدام.
وذكر أن الميزة الجديدة قد ترى النور في التحديث الجديد لـ واتساب، علمًا بأنه رصدها في النسخة التجريبية للتطبيق.