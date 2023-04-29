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يجب اتباع أحدث النصائح من الشركة المملوكة لـMeta

واتساب ينصح مستخدميه بالقيام بتغيير بسيط قبل فوات الأوان

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
واتساب ينصح مستخدميه بالقيام بتغيير بسيط قبل فوات الأوان
المواطن - فريق التحرير

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يحث واتساب مستخدميه على إجراء تغيير واحد على الملفات الشخصية سهل للغاية، فإذا كنت تستخدم التطبيق للدردشة مع الأصدقاء والعائلة، فيجب عليك اتباع أحدث النصائح من الشركة المملوكة لـMeta.

وتحذر خدمة المراسلة الشهيرة على نطاق واسع، والتي تضم نحو 2 مليار مستخدم شهريًا في جميع أنحاء العالم، المستخدمين على التأكد من أن تكون صورة ملفهم الشخصي خاصة، ومن السهل جدًا التغاضي عن هذا الأمر، لكن ترك هذا الإعداد مفتوحًا للجميع يمنح المتسللين بعض الأدلة الضخمة على هويتك ويمكن أن يجعل ذلك المستخدم عرضة لأن يكون ضحية لأحدث عمليات الاحتيال.

تغيير خصوصية صورة الحساب

ويستغرق التغيير ثواني معدودة وهو بالتأكيد يستحق التفكير إذا كنت قلقًا بشأن عمليات الاحتيال أو أن تصبح ضحية لأحدث التهديدات عبر الإنترنت.

واتساب ينصح مستخدميه بالقيام بتغيير بسيط قبل فوات الأوان

انقر فوق الإعدادات> الحساب> الخصوصية> صورة الملف الشخصي> ثم قم بالتغيير إلى جهات الاتصال الخاصة بي، وبمجرد القيام بذلك، سيتمكن الأشخاص الذين تعرفهم فقط من رؤية الصورة أما الغرباء فلن يتمكنوا من ذلك.

أشهر عمليات الاحتيال

وتعد أشهر عمليات الاحتيال في واتساب هي عملية الصديق المحتاج، حيث يتظاهر المتسلل بأنه أحد أفراد العائلة المقربين ثم يطلب تحويل الأموال بسبب فقدان أو سرقة هاتفه، وانطلت هذه الخدعة على الملايين، حيث أكدت Action Fraud أنه تم  تسليم ما مجموعه 1.5 مليون جنيه إسترليني إلى لصوص الإنترنت في عام 2022 وحده من خلال هذا الهجوم.

ويصل تهديد آخر برسالة تفيد بأن صديقًا قد فقد هاتفه ويحتاج إلى رمز لإرساله إلى رقم جديد لاستعادة الأمور وتشغيلها، ومع ذلك، فإن الكود هو في الواقع للوصول إلى حسابك وبمجرد أن يقوم المتسلل بتنشيطه، سيتم حظر دخولك إلى محادثاتك وسيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ويمكن بعد ذلك استخدام هذا لخداع المزيد من الأشخاص ومحاولة سرقة الأموال.

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