وادي الدواسر وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 38 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت كل من وادي الدواسر وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية، بينما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: شرورة ووادي الدواسر 38 درجة مئوية، الأحساء والخرج 37 مئوية، القنفذة 36 مئوية، مكة المكرمة والرياض والدمام وجازان ونجران 35 مئوية، جدة 32 درجة مئوية، ينبع والمدينة المنورة 28 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: طريف 9 درجات مئوية، القريات 10 مئوية، الطائف 17 مئوية، رفحاء وبيشة 20 مئوية، المدينة المنورة ونجران وينبع 21 مئوية، الرياض 23 مئوية، مكة المكرمة وجدة 25 مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.