وادي الرمة يجري للمرة الثانية في عام واحد لأول مرة منذ ألف عام

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رصدت قناة الإخبارية، لحظات جريان وادي الرمة للمرة الثانية في عام واحد غرب منطقة القصيم، وذلك لأول مرة منذ ألف عام.
فيديو | مراسل #الإخبارية يوسف الحميد: لأول مرة منذ ألف عام.. "وادي الرمة" يجري للمرة الثانية في عام واحد غرب القصيم pic.twitter.com/lXyaSew1vd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2023
وكان الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق قد وثق جريان وادي الرمة في يومه الخامس عشر في منتصف يناير الماضي.
ونشر الزعاق لقطات من طائرة درون لوادي الرمة، حيث أظهرت جريان الوادي بقوة في طريق الركية – الصريف.
ويعتبر جريان وادي الرمة طوال هذه المدة من الأحداث التاريخية، ما جذب المتنزهين والسياح لزيارته هذا العام.
وعلق الزعاق قائلًا: إن من عجائب وادي الرمة لهذه السنة، أنه يجري في شدة البرد، في آخر المربعانية وأول الشبط، فضلًا عن سرعة جريانه؛ حيث قطع 650 كم في غضون ستة أيام.
من جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة، حتى الثالثة عصرًا ليوم غد الاثنين.
ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: فيديو يوضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والتي شملت أجزاء كبيرة من المملكة.