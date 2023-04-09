واشنطن بوست: بسبب السعودية انتهى عصر الهيمنة الأمريكية

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن السعودية تسببت بإنهاء عصر الهيمنة الأمريكية، على الأقل في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

سياسة مؤلمة

وتابع التقرير: بعث القرار البراجماتي الذي اتخذته المملكة بخفض إنتاج النفط ورفع الأسعار برسالة بسيطة: الولايات المتحدة لم تعد تتخذ القرار في الخليج العربي أو سوق النفط بعد الآن، وفي أحسن الأحوال، فقد انتهى عصر الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضافت: بالنسبة لإدارة بايدن التي تكافح لاحتواء التضخم وتجنب الركود، فإن خفض إنتاج النفط وما يترتب عليه من ارتفاع الأسعار، يُعد سياسة مؤلمة مثل وخز العين بالإبر الحادة.

السعودية ‎صاحبة اليد العليا

واستطرد التقرير: السعودية تتحوط في رهاناتها، وكذلك الولايات المتحدة، لا يريد أي من البلدين قطع العلاقات، لكن بالنسبة للسعودية، فإنها صاحبة اليد العليا في هذه الآونة، وتحتاج واشنطن الرياض أكثر، كما يمكن القول بصراحة إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليس الرئيس التي ستقوم السعودية بتقديم خدمة أو أفضلية له.

واختتم التقرير قائلًا: ربما لا تزال أمريكا شريكًا جيدًا المملكة، لكنها ليست الشريك الوحيد لها، وبالنسبة للقيادة السعودية، فإن الصين هي الشريك الأفضل؛ لأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية وتنغمس في طموحات المملكة وتنظر إليها باعتبارها قوة إقليمية وتدرك أهمية رؤية 2030، وبالتالي يجب أن تقدم أمريكا إغراءات أكثر وتنازلات إن لزم الأمر حتى تستعيد مكانتها.