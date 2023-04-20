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لم ينجز إعدادها بعد

واشنطن تستعد لفرض عقوبات على طرفي النزاع بالسودان

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ صباحاً
واشنطن تستعد لفرض عقوبات على طرفي النزاع بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة فورين بوليسي، أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان.

تفاصيل العقوبات

وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات التي لم ينجز إعدادها بعد، ستطال مسؤولين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على حد سواء.

وفي الوقت ذاته، أعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من أن العقوبات لن تكون كافية وتأتي متأخرة.

وتعليقًا على الموضوع، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: “بشكل عام نحن لا نعلن مسبقًا عن العقوبات المحتملة. وندرس جميع الخيارات المتاحة لنا، ونسعى للعمل مع شركائنا لضمان رد منسق ومناسب حيثما كان ممكنًا”.

وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات نشطاء سودانيين ومنظمات حقوق الإنسان لعدم فرضها العقوبات على القيادة العسكرية السودانية على خلفية سقوط ضحايا بين المتظاهرين في 2019 وحل الحكومة المدنية في 2021.

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