واشنطن تعتزم إجراء محادثات مع البرهان

كشفت وسائل إعلام أجنبية أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

تصريحات متحدثة المكتب

وأضافت متحدثة مكتب ميلي: “أنا مستعدة للتأكيد على أن هذا لم يحدث بعد، لكن هذه النية موجودة”.

وأردفت أنها لا تستطيع تأكيد أو نفي نية ميلي إجراء محادثة مع ممثل الجانب المعارض، قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.