واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن قلقه لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان، حيث تتواصل المعارك منذ عشرة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى.
وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني: “نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة فاغنر، في السودان”.
وأردف: “مجموعة فاغنر النشطة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والمشاركة في حرب أوكرانيا، تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار”.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، الاثنين: إن ثمة مخاطر من أن تستفيد مجموعة “فاغنر” الروسية من الأزمة الراهنة في السودان، مضيفًا أن على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد فيما يتعلق بالوضع هناك.
وأردف هافيستو لدى وصوله لمكان عقد اجتماع وزراء بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “ليس من العدل أن يغادر جميع الأجانب البلاد في هذه الظروف”.
وتابع: “إذا غادرنا، فإننا نترك أيضًا بعض المجال لقوات فاغنر وروسيا للعب هذه اللعبة”.
ونفت مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، الأربعاء الماضي، تورطها فيما يجري في السودان، وقالت: إنه لا علاقة لها بالمعارك التي تدور في الدولة الإفريقية.
وكتبت المجموعة على تليجرام: “نظرًا لورود عدد كبير من الاستفسارات من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية حول السودان، معظمها استفزازي، نرى من الضروري إبلاغ الجميع أن أفراد فاغنر ليس لهم وجود في السودان منذ أكثر من عامين”.