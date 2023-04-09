وثائق مُسربة: قوات للناتو تقاتل في أوكرانيا وفرنسا تنفي

كشفت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) المسربة، عن وجود قوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “بوليتكو الأمريكية” تشير الوثائق المسربة إلى أن القوات الغربية في أوكرانيا تتبع فرنسا وأمريكا وبريطانيا ولاتفيا، وهي نشطة هناك.

من جانبه أكد وزير القوات المسلحة الفرنسي عدم وجود قوات لبلاده في أوكرانيا، ردًّا على وثائق البنتاجون المسربة.

فشل أوكراني

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الوثائق المسربة أيضًا أن أوكرانيا ستفشل في فرض دفاع جوي فعال قريبًا، لافتة إلى نقص مقلق لدى أوكرانيا في الأسلحة التي قدمها لها الغرب، لاسيما الذخائر والدفاع الجوي، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب الصحفية فإن هذه المعلومات تقدم لمحة تفصيلية استثنائية لظروف المعارك في حرب أوكرانيا للفترة ما بين أواخر فبراير وأوائل مارس، في الوقت الذي حذر فيه الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ من أن معدل استهلاك أوكرانيا للذخائر أعلى عدة مرات من المعدل الذي يمكن لصناع تلك الذخائر إنتاجها به.

روسيا وتسريب الوثائق

يشار إلى أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كانوا رجحوا يوم الجمعة الماضي، وقوف روسيا أو عناصر موالية لها وراء تسريب العديد من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وتليجرام) تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى. وقالوا حينها: إن الدفعة الأولى من الوثائق جرى تعديلها على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية.