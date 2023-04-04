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بعد تطبيقها على المخلصين الجمركيين

وثيقة النقل الإلكترونية متطلب أساسي لدخول الشاحنات الأجنبية المملكة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
وثيقة النقل الإلكترونية متطلب أساسي لدخول الشاحنات الأجنبية المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” أن “وثيقة النقل الإلكترونية” متطلب أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.

تفاصيل الوثيقة

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف صادر عنها، أنه تم تطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية من 1 إبريل الجاري على المخلصين الجمركيين والعاملين بالنقل البري.

وذكرت أن وثيقة النقل الإلكترونية هي مستند يُصدر من خلال منصة “نقل”، يتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل، ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بذات الحالة.

دعم الناقل

وتم تطبيق الوثيقة في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

وتشتمل الوثيقة على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل، تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.

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