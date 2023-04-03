ورش عمل لتطوير مهارات العمل في جامعة الأميرة نورة

نظَّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن البرنامج التدريبي “التطوير الذاتي والمهني”، ورشة عمل افتراضية بعنوان “العمل عن بُعد – تفوقي على التحديات “، بهدف تنمية مهارات العمل عن بُعد للطالبات والخريجات، والتعريف بأهم التحديات التي تواجههنَّ للتغلب عليها.

واشتملت الورشة على عدد من المحاور، منها: التعريف بنظام العمل عن بُعد وأهم مزاياه، وأبرز مجالات العمل عن بُعد وتحدياته، ومقارنة بين العمل التقليدي والعمل عن بُعد، وأسرار إدارة فريق عمل موزع عن بُعد بفعالية.

التطوير الذاتي والمهني

ونفَّذ المركز ضمن البرنامج التدريبي “التطوير الذاتي والمهني”، ورشة عمل افتراضية بعنوان “التخطيط المهني السليم”، تهدف إلى التعريف بأهمية وكيفية التخطيط في المجال المهني قبل وبعد التخرج، والتعرف على مفهوم التخطيط المهني، وأهمية التخطيط المهني المبكر، ومراحل التخطيط المهني، وأهم المهارات اللازمة للتخطيط المهني.

جلسة إرشاد مهنية

وإلى جانب ذلك، عمل المركز على تقديم جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان “المحفزات المهنية”، وهي جلسة إرشاد مهني جماعية نُوقشت فيها أنواع المحفزات في الجانب المهني، وذلك بين الطالبات والخريجات مع مرشدة مهنية معتمدة، كما نوقشت مرئيات المشاركات والرد على استفساراتهم.

ويُشار إلى أنَّ مركز الدعم المهني والطلابي يحرص من خلال برنامج التطوير الذاتي والمهني على المساهمة في تحقيق هدف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجي، المتمثل في إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنَّ قادرات على خدمة الوطن، ومساهمات بفاعلية في حراكه التنموي.

وللاطلاع على أنشطة المركز من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).