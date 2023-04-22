وزارة الدفاع: القوات البحرية نفذت عملية إجلاء السعوديين من السودان

أعلنت وزارة الدفاع، مساء اليوم السبت، أن القوات البحرية بإسناد من أفرع القوات المسلحة، تنفذ عملية إجلاء مواطنين سعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

استقبال المواطنين العائدين

ونشرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور لاستقبال المواطنين السعوديين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة بالورود.

تنفيذ عمليات الإجلاء

وقالت وزارة الدفاع “إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد القوات البحرية بإسناد من أفرع القوات المسلحة، تنفذ عملية إجلاء مواطنين سعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون من السودان إلى المملكة.