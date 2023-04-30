وزارة الدفاع تعلن فتح باب التجنيد الموحد للوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد (رجال / نساء) للفترة القادمة لعام 1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

– جندي.

– جندي أول.

– عريف.

– وكيل رقيب.

– رقيب.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

القوات المسلحة وأفرعها:

1- القوات المسلحة السعودية.

2- القوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- القوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- قيادة القوات المشتركة.

من التخصصات:

– التصوير الضوئي.

– التصوير الضوئي الفوتوغرافي.

– الأجهزة والآلات المكتبية.

– الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

– التصوير الفوتوغرافي.

– اللغة الإنجليزية (عام).

– اللغة الإنجليزية والترجمة.

– الإعلام.

– الإدارة العامة.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة المستودعات.

– إدارة الجودة.

– إدارة سلسلة الإمدادات.

– القانون العام.

– القانون الخاص.

– القانون الجنائي.

– التحقيق الجنائي.

– القانون التجاري.

– القانون الدولي.

– الدراسات القضائية.

– تقنية الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الكهربائية.

– تقنية الهندسة الكهربائية.

– تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

– هندسة الحاسب الآلي.

– هندسة الشبكات.

– الهندسة الميكانيكية.

– تقنية الهندسة الميكانيكية.

– هندسة المساحة.

– تقنية هندسة المساحة.

– تمريض.

– التغذية العلاجية.

– الصحة والسلامة المهنية.

– الدفاع المدني.

– أمين مستودع.

– إدارة أنظمة الشبكات.

– البرمجة وعلوم الحاسب.

– هندسة البرمجيات.

– نظم المعلومات.

– الدعم الفني.

– الهندسة الكيميائية.

– التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

– التاريخ.

– اللغة الإنجليزية ( عام ).

– اللغة الفرنسية والترجمة.

– اللغة العبرية.

– اللغة الفارسية.

– اللغة الإسبانية.

– الاقتصاد العام.

– العلوم السياسية.

– علوم المكتبات والمعلومات.

– إدارة الأعمال الدولية.

– العلاقات العامة.

– القانون.

– إدارة مشاريع.

– الأجهزة السمعية والمرئية.

– الكهرباء الإنشائية.

– الكهرباء الصناعية.

– الإلكترونيات.

– ميكانيكا السيارات.

– تبريد وتكييف الهواء.

– النجارة العامة.

– الخياطة الرجالية.

– فني مطابع.

– المحاسبة.

– الإدارة المالية.

– الإدارة المكتبية.

– تصميم المنتجات.

– علم الاجتماع.

– ا لمحاسبة.

– السكرتارية التنفيذية.

– تقنية هندسة الحاسب الآلي.

– تقنية هندسة الشبكات.

– التغذية وعلوم الأطعمة.

– المختبرات الطبية.

– الإدارة الفندقية.

– خدمة الطعام والشراب.

– إنتاج الطعام (الطهي).

.. وغيرها من التخصصات.

1- شروط التقديم (للرجال):

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

2- شروط التقديم (للنساء):

– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

– أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

– أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

– أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

– أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م.

طريقة التقديم:

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