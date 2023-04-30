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لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير

وزارة الصحة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وزارة الصحة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق) لفئة اختصاصي غير طبيب، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

  •  أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق.

الشروط:

    •  وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
    •  الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
    •  شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
    •  شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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