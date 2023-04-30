وزارة الصحة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق) لفئة اختصاصي غير طبيب، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق.

الشروط:

وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج. الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي. شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول. شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.



طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).