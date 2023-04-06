وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتكثيف اللقاءات التشاورية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم في بكين؛ بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الصين #المواطن #السعودية #إيران pic.twitter.com/sEIYScIoCN — صحيفة المواطن (@almowatennet) April 6, 2023

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما في ذلك إعادة فتح سفارتي البلدين خلال المدة المتفق عليها، وبحث كافة السبل التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين والشعبين.

تكثيف اللقاءات التشاورية

وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية لعلاقاتهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة كما ثمّنا استضافة جمهورية الصين الشعبية لهذا الاجتماع.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.