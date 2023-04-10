وزير الإعلام بعد حلقة طاش العودة: محاربة المخدرات مسؤوليتنا جميعًا

أشاد وزير الإعلام سلمان الدوسري بحلقة اليوم من مسلسل “طاش العودة” التي تحدثت عن المخدرات، داعيًا إلى تكاتف المجتمع لمحاربة آفة الإدمان والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

موضوع مهم

وقال الدوسري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “ناقشت اليوم حلقة “طاش العودة” موضوعًا في غاية الأهمية، حول الأسرة التي ذهبت ضحية ابنها المدمن.. مسؤوليتنا جميعًا؛ من أسرة ومجتمع وإعلام؛ أن نتكاتف لمحاربة هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره”.

وأضاف “واجب علينا أن نعمل معًا للتوعية بأضرار المخدرات وتبعاتها القاتلة”.

إشادة المغردين

كما أشاد رواد موقع “تويتر” بالحلقة، فقال أحد المغردين: “ناقش طاش العودة موضوعًا مهمًا للغاية عن آفة المخدرات ومادة الشبو، حيث يجب التحدث به دون أي تحفظ أمام الأسرة والأبناء فالأسرة هي البداية الحقيقة للتوعية ثم يلي ذلك المدرسة والجامعة وتجمعات الشباب والشابات في المباريات والرياضات الشعبية الأخرى فحماية شعبنا ووطننا مسؤولية”.

وأشارت أخرى: “طاش العودة وجعني قلبي لما عرفت أن حلقة اليوم قصة حقيقية حصلت بالسعودية”.

ولفت آخر: “حلقة طاش العودة اليوم مؤلمة، لأن القصة للأسف حقيقية لمتعاطٍ أحرق أهله.. الموضوع جدًا مخيف نسأل الله السلامة والله لا يبلانا”.