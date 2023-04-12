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أهم أدوار المنظومة وجود بيئة صحية

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ صباحاً
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
المواطن - فريق التحرير

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علق وزير الإعلام سلمان الدوسري، على رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة إعلامية في الربع الأول من عام 2023م، وأكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين؛ للتحقق من مخالفاتهم، مؤكدًا السعي في تطبيق الضوابط، والتعاون للحد من المخالفات.

وقال الدوسري في تغريدة عبر موقع تويتر: من أهم أدوار منظومة الإعلام، ضمان وجود بيئة إعلامية صحية، وتفعيلًا لهذا الدور فقد تم خلال الربع الأول من 2023: رصد 4000 مخالفة لضوابط النشر، والتعصب الرياضي، والعمل الإعلامي دون ترخيص، فضلًا عن إصدار1700 طلب استدعاء للمخالفين.

وأضاف وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط، ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات.

أكثر من 4 آلاف مخالفة

ورصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة 15%.

وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

1700 طلب استدعاء

وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتنوعت القرارات الصادرة ما بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، فيما ستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.

وتكفل الأنظمة الإعلامية حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية عبر الدخول على الرابط (اضغط هنا)، أو عن طريق تطبيق “توكلنا خدمات”.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تضطلع بدورها في تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي لقطاع الإعلام، وذلك في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.

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