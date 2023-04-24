وزير الخارجية الإماراتي يثمن دور المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان

ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دور المملكة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد، مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حيث قدم الشكر للمملكة على المساعدة في إجلاء مواطني الإمارات من السودان، مشيدًا بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.