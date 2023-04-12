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في إطار دعوة الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل جدة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل جدة
المواطن - فريق التحرير

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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.
ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعاليه، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

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