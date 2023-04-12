إتاحة الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر توكلنا مباراة الوحدة والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي لقطات مذهلة لجريان السيول بوادي أبو كبير تجهيزات مهيبة للمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان مشاهد مبشرة للخير في سماء المدينة المنورة الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ23 مواطن في قبضة الأمن بسبب حوادث سطو وسرقة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل جدة لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة ضبط مخالفين يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.
ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعاليه، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.