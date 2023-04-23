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ضرورة حماية المدنيين والمقيمين وإنهاء العنف

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.
كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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