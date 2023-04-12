وزير الخارجية يبحث سبل إنهاء الأزمة السورية مع المبعوث الأممي

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد جير بيدرسون.
وجرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.
وأكد سمو الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.