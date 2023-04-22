وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السويدي مستجدات الأحداث بالسودان

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية مملكة السويد السيد توبياس بيلستروم.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.
كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.