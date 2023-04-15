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دعا إلى العودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف لتحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يدعو الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
وزير الخارجية يدعو الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب
المواطن - فريق التحرير

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دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف لتحقيق الأمن والاستقرار.

المملكة تعرب عن قلقها

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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