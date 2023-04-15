وزير الخارجية يدعو الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب

دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف لتحقيق الأمن والاستقرار.

المملكة تعرب عن قلقها

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.