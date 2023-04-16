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أكد على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد

وزير الخارجية يدعو البرهان ودقلو إلى العودة للاتفاق الإطاري

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
وزير الخارجية يدعو البرهان ودقلو إلى العودة للاتفاق الإطاري
المواطن - واس

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، اتصالين هاتفيين، مع كلٍ من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

وشدّد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

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