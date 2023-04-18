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الزيارة الأولى منذ عام 2011

وزير الخارجية يصل إلى دمشق

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
وزير الخارجية يصل إلى دمشق
المواطن - فريق التحرير

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وصل وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا، في زيارة رسمية لأول مرة منذ عام 2011.

وصول وزير الخارجية

وأفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها بوصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان  إلى دمشق في زيارة رسمية.

وتستكمل الزيارة عملية استئناف العلاقات السورية السعودية وتأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، وفي وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

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