وزير الخارجية يصل إلى دمشق

وصل وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا، في زيارة رسمية لأول مرة منذ عام 2011.

وصول وزير الخارجية

وأفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها بوصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق في زيارة رسمية.