رامون دياز: الهلال صعّب المباراة على نفسه وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات استمرار الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوبا بناء تفوز بجائزة جلوبال كأفضل مؤسسة عربية لفئة العمل الإنساني موعد مباراة أوراوا ضد الهلال في جولة الإياب تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رجال ألمع وصول طائرة إيرانية إلى جدة لنقل رعايا أجلتهم السعودية من السودان الهلال يؤجل حسم دوري أبطال آسيا لمواجهة الإياب في اليابان الخارجية اليمنية: نثمن دور السعودية لإجلاء رعايانا من السودان
توعد صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، مروجي ومهربي المخدرات باستهدافهم وإلقاء القبض عليهم، وذلك وسط الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة المخدرات.
ضربة تتلوها ضربات
لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا،،، https://t.co/cDPacoXfYR
— عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) April 29, 2023
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” تعليقًا على مقطع فيديو يوثق عددًا من الضبطيات “ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا”.