وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات

توعد صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، مروجي ومهربي المخدرات باستهدافهم وإلقاء القبض عليهم، وذلك وسط الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة المخدرات.

ضربة تتلوها ضربات

لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا،،، https://t.co/cDPacoXfYR — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) April 29, 2023

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” تعليقًا على مقطع فيديو يوثق عددًا من الضبطيات “ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا”.