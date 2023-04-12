وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم في الآونة الأخيرة لوثائق سرية حتى تعرف مصدره.

سنواصل التحقيق

وأردف “أوستن” خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية بعد سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية: “سنواصل التحقيق، ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا ومداه”، وفق “رويترز”.

ويبذل مسؤولون أمريكيون جهودًا حثيثة لتحديد مصدر تسريب وثائق عسكرية ومخابراتية شديدة السرية انتشرت على الإنترنت، وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية، وجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

مضمون الوثائق

وأفاد خبراء أمن غربيون ومسؤولون أمريكيون، بأنهم يشتبهون بأن شخصًا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب.

ويقول المسؤولون: إن اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وإفريقيا، تشير إلى أنه تم تسريبها من أحد المواطنين الأمريكيين وليس من أحد الحلفاء.

وتابع مسؤولون أمريكيون أن التحقيق في مراحله الأولى، ولا يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا وراء التسريب الذي يُنظر إليه على أنه من أخطر الخروقات الأمنية منذ تسريبات موقع “ويكيليكس”، في 2013، والتي شملت ما يزيد على 700 ألف وثيقة، ومقطع فيديو، وبرقية دبلوماسية.