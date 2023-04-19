وزير الدفاع التشادي: 400 عسكري سوداني دخلوا البلاد بحثًا عن الأمان

أكد وزير الدفاع التشادي أن 400 عسكري سوداني دخلوا البلاد بحثًا عن الأمان، وفقًا للعربية عاجل.

أحداث السودان

وكانت وسائل إعلام رسمية مصرية، قد أعلنت عن وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدفعة الثانية من الجنود المصريين المحتجزين في السودان وصلوا خلال ساعات، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

وكان مقطع فيديو متداول، وثق قوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين المحتجزين قبل عملية نقلهم من قاعدة مروي إلى مصر.

السيطرة على مروي

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على مدينة مروي وقاعدتها الجوية بالكامل.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني في وقت سابق، فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيرًا إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة، بعد 5 أيام من الاشتباكات.

وأظهر مقطع متداول، انتشار عناصر من الجيش في مطار مروي بعد اعتقال قائد بقوات الدعم السريع هناك.