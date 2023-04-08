Icon

وزير الشؤون الإسلامية يقف على الخدمات المقدمة لزوار مسجد التنعيم Icon لقطات توثق الأمطار الغزيرة على مكة والطائف Icon خسارة ثقيلة لـ ساوثهامبتون ضد مان سيتي Icon 911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية Icon الأمن العام يطيح بمتورطين في جرائم إطلاق نار وتهريب مخدرات Icon لامبارد يخسر مباراته الأولى مع تشيلسي Icon فريق فني سعودي يصل إلى إيران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة Icon رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام Icon صفقة عالمية كبرى بانتظار استحواذ UBS على كريدي سويس Icon الجماهير: بانيغا سر قوة الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد تقديم قرابة مليون خدمة توعوية

وزير الشؤون الإسلامية يقف على الخدمات المقدمة لزوار مسجد التنعيم

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية يقف على الخدمات المقدمة لزوار مسجد التنعيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم السبت، زيارة تفقدية لمسجد التنعيم بمكة المكرمة، واطلع من خلالها على مرافق المسجد والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والتقى باللجان العاملة والمهندسين والإداريين والمتطوعين وحثهم على مواصلة الجهد وبذل المزيد من الخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن في هذا المسجد الذي يقصده ملايين المعتمرين.

التكدس بالنقل

كما وجه آل الشيخ على معالجة التكدس في حركة النقل عند خروج المعتمرين من المسجد بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة وتوفير كافة الخدمات لهم وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة مما يضمن سلامتهم، حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

كما زار كبائن التوعية الإسلامية بمسجد التنعيم والتقى بالدعاة والمترجمين وشارك في توزيع الكتيبات الدينية والكمامات على رواد المسجد، إضافة إلى الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة من قبل الدعاة في مسجد التنعيم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في مجالات التوعية الإسلامية والإرشاد وتوجيه المعتمرين بالأخذ من الكتاب والسنة المطهرة.

مليون خدمة دعوية

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تصريح صحفي له خلال الجولة، إن الوزارة عبر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، قدمت قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمسجد التنعيم بمكة المكرمة والدعاة المشاركين وبلغات عالمية منذ بدء المرحلة الثانية من برامج التوعية الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

وأضاف أن الخدمات الدعوية تمثلت في توجيه وإرشاد المعتمرين والرد على أسئلتهم المتعلقة بمناسك العمرة وبيان فضائل شهر رمضان المبارك، وتوزيع المطويات الدينية بلغات عالمية وتشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم مئات من الكتب الإلكترونية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.

جهود الوزارة

كما التقى عددًا من المعتمرين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم خلال رحلة العمرة وأثنوا على الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوعية ضيوف الرحمن مما يسهم في أداء العمرة وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة على خدمتهم ضيوف الرحمن وتسخير كل سبل الراحة لهم خلال رحلة العمرة، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير