وزير الطاقة يكشف تفاصيل اجتماع مهم غير مسار إنتاج النفط عالميًا

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاصيل الاجتماع المهم الذي عُقد في أبريل من عام 2020 واستمر لمدة 4 أيام، والذي غير مسار إنتاج النفط عالميًا، وكشف دور المملكة في حماية الأسواق العالمية.

دور السعودية في حماية الأسواق العالمية برز لدى العالم بعد القرارات التاريخية ما هو الاجتماع الذي غير مسار إنتاج النفط عالميا وما نتائجه الحالية؟@Ojeraisy#حكاية_وعد

#MBC1#رمضان_يجمعنا

يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/l5D4gQ1TZH pic.twitter.com/mVsJRJMom0 — MBC1 (@mbc1) April 5, 2023

تخفيض لـ10 ملايين برميل

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال استضافته ببرنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “MBC” إنه تم الاجتماع في 12 أبريل للحديث عن إنتاج النفط، حيث خرج بالتوافق على تخفيض ما يقارب من 10 ملايين برميل.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهما كانوا دائمًا يقولون إنهم لا يرغبون بالدخول في أي تحالفات ما يسمى “احتكارية”، وعلى الملأ أعلنوا تخفيضات إنتاجاتهم ودول أخرى.

أسواق الطاقة

وأشار وزير الطاقة: “من كان يصدق أن دول أوبك بلس متقبلة فكرة تخفيض مليون ونصف المليون برميل أن تخفض 10 ملايين.. مو بس مليون”، مؤكدًا أن الاتفاقية لم يكن لها مثيل في تاريخ أوبك والتي تم توقيعها لمدة سنتين

وتابع قوله: “الآن شوف كيف أعدنا الاستقرار للأسواق.. الناس الآن تمتدح آلية التعويض هذه والاجتماعات الشهرية لأوبك بلس.. الآن الناس ترى أن فيه حامي لأسواق الطاقة”.