وزير الطاقة يكشف تفاصيل اجتماع مهم غير مسار إنتاج النفط عالميًا تعليم النماص: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا المالكي يحقق أمنية الطفل عزام مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان 4 أرقام مميزة لـ الاتحاد في دوري روشن تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور تاليسكا يخطف الأنظار بعد عودته من الإصابة استثمارات برنامج التخصيص تزيد عن 50 مليار دولار الفتح يُلاقي الخليج في دوري روشن غدًا أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة
كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاصيل الاجتماع المهم الذي عُقد في أبريل من عام 2020 واستمر لمدة 4 أيام، والذي غير مسار إنتاج النفط عالميًا، وكشف دور المملكة في حماية الأسواق العالمية.
دور السعودية في حماية الأسواق العالمية برز لدى العالم بعد القرارات التاريخية
ما هو الاجتماع الذي غير مسار إنتاج النفط عالميا وما نتائجه الحالية؟@Ojeraisy#حكاية_وعد
#MBC1#رمضان_يجمعنا
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/l5D4gQ1TZH pic.twitter.com/mVsJRJMom0
— MBC1 (@mbc1) April 5, 2023
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال استضافته ببرنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “MBC” إنه تم الاجتماع في 12 أبريل للحديث عن إنتاج النفط، حيث خرج بالتوافق على تخفيض ما يقارب من 10 ملايين برميل.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهما كانوا دائمًا يقولون إنهم لا يرغبون بالدخول في أي تحالفات ما يسمى “احتكارية”، وعلى الملأ أعلنوا تخفيضات إنتاجاتهم ودول أخرى.
وأشار وزير الطاقة: “من كان يصدق أن دول أوبك بلس متقبلة فكرة تخفيض مليون ونصف المليون برميل أن تخفض 10 ملايين.. مو بس مليون”، مؤكدًا أن الاتفاقية لم يكن لها مثيل في تاريخ أوبك والتي تم توقيعها لمدة سنتين
وتابع قوله: “الآن شوف كيف أعدنا الاستقرار للأسواق.. الناس الآن تمتدح آلية التعويض هذه والاجتماعات الشهرية لأوبك بلس.. الآن الناس ترى أن فيه حامي لأسواق الطاقة”.