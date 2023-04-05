Icon

وزير الطاقة يكشف تفاصيل اجتماع مهم غير مسار إنتاج النفط عالميًا Icon تعليم النماص: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا Icon المالكي يحقق أمنية الطفل عزام Icon مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان Icon 4 أرقام مميزة لـ الاتحاد في دوري روشن Icon تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور Icon تاليسكا يخطف الأنظار بعد عودته من الإصابة Icon استثمارات برنامج التخصيص تزيد عن 50 مليار دولار Icon الفتح يُلاقي الخليج في دوري روشن غدًا Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التوافق على تخفيض 10 ملايين برميل

وزير الطاقة يكشف تفاصيل اجتماع مهم غير مسار إنتاج النفط عالميًا

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
وزير الطاقة يكشف تفاصيل اجتماع مهم غير مسار إنتاج النفط عالميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاصيل الاجتماع المهم الذي عُقد في أبريل من عام 2020 واستمر لمدة 4 أيام، والذي غير مسار إنتاج النفط عالميًا، وكشف دور المملكة في حماية الأسواق العالمية.

تخفيض لـ10 ملايين برميل

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال استضافته ببرنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “MBC” إنه تم الاجتماع في 12 أبريل للحديث عن إنتاج النفط، حيث خرج بالتوافق على تخفيض ما يقارب من 10 ملايين برميل.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهما كانوا دائمًا يقولون إنهم لا يرغبون بالدخول في أي تحالفات ما يسمى “احتكارية”، وعلى الملأ أعلنوا تخفيضات إنتاجاتهم ودول أخرى.

أسواق الطاقة

وأشار وزير الطاقة: “من كان يصدق أن دول أوبك بلس متقبلة فكرة تخفيض مليون ونصف المليون برميل أن تخفض 10 ملايين.. مو بس مليون”، مؤكدًا أن الاتفاقية لم يكن لها مثيل في تاريخ أوبك والتي تم توقيعها لمدة سنتين

وتابع قوله: “الآن شوف كيف أعدنا الاستقرار للأسواق.. الناس الآن تمتدح آلية التعويض هذه والاجتماعات الشهرية لأوبك بلس.. الآن الناس ترى أن فيه حامي لأسواق الطاقة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم