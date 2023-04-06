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التأخير كان يعني زيادة الوضع سوءًا

وزير الطاقة يكشف عن اجتماع غير مسار إنتاج النفط: تيقنت بكبر الجائحة

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ صباحاً
وزير الطاقة يكشف عن اجتماع غير مسار إنتاج النفط: تيقنت بكبر الجائحة
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خطط المملكة الاستباقية لحماية إنتاج النفط وأسعاره أثناء جائحة كورونا.

وقال الأمير عبدالعزيز، خلال لقائه مع برنامج حكاية وعد: مرت علينا أزمة إمدادات وخرجنا منها أكثر ثقة بأنفسنا وبانتصار غير مسبوق.

وأضاف: كنت على يقين وإحساس أن تلك الجائحة ستكون كبيرة، وعقب بيان منظمة الصحة العالمية طلبت الخروج ببيان نشحذ الهمم في أوبك+ كمعالجة استباقية.

دور المملكة

لفت وزير الطاقة إلى أن التأخير كان يعني زيادة الوضع سوءًا وخرجت والزملاء من ذلك الاجتماع وتطور الأمر، وكان لدينا ترتيبات قائمة وكان علينا إبلاغ أرامكو بموقف الإنتاج المرتقب.

 

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