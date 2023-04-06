وزير الطاقة يكشف عن اجتماع غير مسار إنتاج النفط: تيقنت بكبر الجائحة معلومات عن بركان يوم القيامة في عدن الرميح: رسبت في 3 مواد بالصف الرابع الابتدائي بريطانيا تتعاقد مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء طبيب يشرح لجماهير الهلال أُسس علاج إصابة ياسر الشهراني بقناع الوجه الصحة العالمية تحذر من تفشي الضنك وزيكا بأوروبا المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما أبواب المسجد النبوي تحفة جمالية صنعت بأعلى المواصفات طفل سوري من لاجئ لأصغر لاعب الشطرنج بمنتخب ألمانيا تدشين الحافلة الكهربائية بالمدينة المنورة
كشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خطط المملكة الاستباقية لحماية إنتاج النفط وأسعاره أثناء جائحة كورونا.
وقال الأمير عبدالعزيز، خلال لقائه مع برنامج حكاية وعد: مرت علينا أزمة إمدادات وخرجنا منها أكثر ثقة بأنفسنا وبانتصار غير مسبوق.
وأضاف: كنت على يقين وإحساس أن تلك الجائحة ستكون كبيرة، وعقب بيان منظمة الصحة العالمية طلبت الخروج ببيان نشحذ الهمم في أوبك+ كمعالجة استباقية.
لفت وزير الطاقة إلى أن التأخير كان يعني زيادة الوضع سوءًا وخرجت والزملاء من ذلك الاجتماع وتطور الأمر، وكان لدينا ترتيبات قائمة وكان علينا إبلاغ أرامكو بموقف الإنتاج المرتقب.