وزير العدل يقر إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في جازان

أقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة أحوال شخصية في مدينة جازان.

ويأتي ذلك بناء على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتم نقل دوائر الأحوال الشخصية من المحكمة العامة في جازان إلى المحكمة المتخصصة الجديدة.

إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في جازان

يذكر أن نظام الأحوال الشخصية، أسهم في الحد من التباين في الأحكام، إضافة إلى رفع جودتها، وتحقيق العدالة الناجزة.

ومع صدور النظام، أصبح الاجتهاد الفردي من الماضي، إذ بات على القضاة الالتزام بالنظام الذي يشتمل على 252 مادة تتناول جميع الموضوعات التي تتعلق بالأسرة والأحوال الشخصية.