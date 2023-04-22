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للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة

وزير خارجية الكويت: كفاءة الجهات السعودية ساهمت في إنجاح عمليات الإجلاء

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
وزير خارجية الكويت: كفاءة الجهات السعودية ساهمت في إنجاح عمليات الإجلاء
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

وفي بداية الاتصال، هنّأ معاليه سمو الوزير بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

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