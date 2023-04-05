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تزامنًا مع استئناف الرحلات الجوية اليوم

وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” اللقطات الأولى لوصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

يأتي ذلك بعد استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل في إطار التنسيق المتواصل بين المملكة والعراق لتقديم تسهيلات للمعتمرين القادمين للمملكة.

استئناف الرحلات

وفيوقت سابق من اليوم بدء استئناف الرحلات الجوية بين مدينة جدة وأربيل العراقية، والتي ستسهم في تقديم العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى المملكة.

ونشرت ” قناة الإخبارية” لقطات تظهر وصول طائرة تابعة للناقل الجوي السعودي قادمة من مدينة جدة إلى مطار أربيل بشمال العراق.

رحلتان أسبوعيًا

وبحسب مراسل “الإخبارية” فراس الدليمي، فإن الرحلات الجوية لن تقتصر فقط على الحج والعمرة، وإنما سيتم تسيير رحلتين في الأسبوع بشكل منتظم، وسط توقعات بزيادة هذه الرحلات في الفترة المقبلة.

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