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من أجل تقديم الرعاية للضحايا

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الصليب الأحمر الدولي، يوم الأحد، عن وصول أول شحنة مساعدات جوًا إلى السودان، في ظل استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان، وضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال.

تحت أزيز الاشتباكات على الرغم من الهدنة المعلنة من قبل الطرفين. صعوبة الأوضاع الأمنية وذكر مسعفون في مستشفى الجنينة أن هناك جثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من المدينة. كما فاقم توقف معظم المستشفيات عن العمل في العاصمة من تلك المأساة أيضاً، فضلاً عن انقطاع الأدوية وإغلاق الصيدليات.

وضع مأساوي

ويواجه الشعب السوداني وضعًا مأساويًا بسبب المعارك الدامية بين الجيش والدعم السريع والتي دخلت أسبوعها الثالث، وأدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف الذي يعانون من خروج معظم مستشفيات العاصمة عن الخدمة.

ويُذكر أن هناك العشرات من جثث الضحايا من العسكريين والمدنيين داخل العربات أو ملقاة بالعراء على قارعة الطريق، كما أن هناك مئات القصص والحكايات المأساوية لضحايا الاقتتال الدائر بين الجيش والدعم السريع، الذين لاتزال جثثهم ملقاة بالمستشفيات أو بالطرقات أو تحت الأنقاض، بمناطق شتى بالعاصمة الخرطوم.

صعوبة الأوضاع الأمنية

وذكر مسعفون في مستشفى الجنينة أن هناك جثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من المدينة.

كما فاقم توقف معظم المستشفيات عن العمل في العاصمة من تلك المأساة أيضاً، فضلاً عن انقطاع الأدوية وإغلاق الصيدليات.

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