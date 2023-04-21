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وصول إجمالي التبرعات لخدمة فرجت إلى مليار ريال

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
وصول إجمالي التبرعات لخدمة فرجت إلى مليار ريال
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون وصول إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت” إلى مليار ريال، حيث تعد من أوائل الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة التي أتاحت للمواطنين والمقيمين التبرع المالي لمحكومي القضايا غير الجنائية وسداد ديونهم بخطوات سهلة وموثوقة على مدار العام عبر منصتي “أبشر” و”إحسان”.

نقلة نوعية

وأكدت وزارة الداخلية النقلة النوعية في عمليات التبرّع بكل أمان وموثوقية، التي شجعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء، والإسهام في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال استفادة المواطنين والمقيمين من التبرع من جميع الجنسيات.
يذكر أن خدمة “فُرِجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل (5) أعوام تعدّ نموذجًا رياديًا في العمل الخيري، وتجسيدًا للعطاء والتكافل الذي يتميز به المجتمع السعودي وتفاعله مع أعمال الخير والعطاء، وتعزيز أواصر الترابط بينهم.

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