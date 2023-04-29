وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية

وصلت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

فيديو | 1982 شخصا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.. جانب من وصول السفينة "أمانة" وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/PmUPjgvwkc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023

تحية لرجال القوات البحرية السعودية

وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمين من السودان.

فيديو | ركاب سفينة "أمانة" يرفعون أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Dr9V7XYZbW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023

يذكر أنه وصل قرابة 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان، وفقا لخبر عاجل نشرته الإخبارية.

وصول سفينة هندية

كما وصلت صباح اليوم، سفينة هندية إلى ميناء جدة الإسلامي وعلى متنها 300 شخص من رعايا الهند تم إجلاؤهم من السودان.

سفينة جلالة الملك مكة

وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة، 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).