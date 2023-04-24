وصول تطبيق بلو سكاي المنافس لـ تويتر

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طوّر الرئيس التنفيذي السابق لـتويتر، جاك دورسي، لمستخدمي أندرويد، تطبيق بلو سكاي Bluesky، عن طريق متجر Google Play، حيث يعد التطبيق الجديد منافسًا لتطبيق تويتر.
وبحسب جاك دورسي، تُظهر لقطات الشاشة المضمنة مع التطبيق في المتجر أن بلو سكاي يشبه إلى حد كبير منصة تويتر الحالية، خصوصًا فيما يتعلق بالخط الزمني، وصفحات الملفات الشخصية.
وتعد بلو سكاي شبكة اجتماعية اتحادية، إذ توجد العديد من الشبكات المنفصلة ضمن مركز واحد. ووفقًا لبلو سكاي، فإن بروتوكول النقل الموثوق بُني على أربعة مُثُل رئيسية هي: قابلية نقل الحساب، والخوارزميات، والأداء، وقابلية التشغيل البيني.
ويُفترض بإطار العمل هذا أن يسمح للمستخدمين بسهولة نقل بيانات الحساب إلى مزود آخر لبلو سكاي، إضافة إلى منحهم مزيدًا من القدرة على التحكم فيما يرونه على الشبكة.