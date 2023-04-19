وصول دفعة من العسكريين المصريين المحتجزين بالسودان للقاهرة

أعلنت وسائل إعلام رسمية مصرية، عن وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة.

وذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الدفعة الثانية من الجنود المصريين المحتجزين في السودان وصلوا خلال ساعات، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

وكان مقطع فيديو متداول، وثق قوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين المحتجزين قبل عملية نقلهم من قاعدة مروي إلى مصر.

عودة بأمان

وظهر في الفيديو أحد أفراد القوات المصرية الذي تم احتجازه في مطار مروي العسكري، حيث قال: “الحمد لله كلنا بخير هنا.. وإن شاء الله نرجع لأهلنا وبلدنا سالمين غانمين”، موضحًا أنهم سيعودون إلى مصر اليوم ووفقًا لما ذكرته قوات الدعم السريع.

نقل الجنود المصريين

وكانت قوات الدعم السريع السودانية، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي أثناء اندلاع الاشتباكات في الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، بيان اليوم الأربعاء: “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.