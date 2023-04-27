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على متنها رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة

وصول سفينة “جلالة ملك الطائف” إلى قاعدة الملك فيصل في جدة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
وصول سفينة “جلالة ملك الطائف” إلى قاعدة الملك فيصل في جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت صباح اليوم الخميس، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان.

عمليات الإجلاء من السودان

ورست سفينة جلالة الملك “الطائف” بقاعدة الملك فيصل، وعلى متنها رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتحمل سفينة جلالة الملك “الطائف” على متنها 180 شخصًا من جنسيات متعددة، بعد إجلائهم من السودان.

 

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